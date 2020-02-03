У нападающего Наполи Аркадиуша Милика поразительное чутье.
Аркадиуш Милик: "Пришел, увидел, забил...", Getty Images
03 февраля 2020, 22:43
В заключительном матче 22-го тура чемпионата Италии между Сампдорией и Наполи счет на 3-й минуте открыл форвард гостей Аркадиуш Милик.
Вряд ли это кого-то удивило, однако поражает другое: поляк забил в Серии А 35 голов, причем 15 из них — первым касанием по мячу в матче.
В нынешнем сезоне Милик является лучшим бомбардиром своей команды: 8 голов в 14-ти матчах.
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