Италия

У нападающего Наполи Аркадиуша Милика поразительное чутье.

В заключительном матче 22-го тура чемпионата Италии между Сампдорией и Наполи счет на 3-й минуте открыл форвард гостей Аркадиуш Милик.

Вряд ли это кого-то удивило, однако поражает другое: поляк забил в Серии А 35 голов, причем 15 из них — первым касанием по мячу в матче.

В нынешнем сезоне Милик является лучшим бомбардиром своей команды: 8 голов в 14-ти матчах.

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