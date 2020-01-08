Испания

"Матрасники" могут подписать польского нападающего.

Атлетико рассматривает вариант подписания нападающего Наполи Аркадиуша Милика, сообщает AS.

Мадридцы по-прежнему находятся в поиске усиления линии атаки. Наполи же не хочет расставаться с поляком — клуб и вовсе желает продлить с ним соглашение.

Контракт Милика действителен до лета 2021-го года. Аркадиуш провел 12 матчей в этом сезоне, забив 10 голов.

Кроме того, Атлетико не оставляет попыток подписать Кавани, по которому находится в продвинутой стадии переговоров.