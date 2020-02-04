"Быки" произвели перестановки на тренерском посту после четырех поражений кряду.
Морено Лонго, ФК Торино
04 февраля 2020, 14:11
Вальтер Маццарри больше не является главным тренером Торино, сообщил официальный сайт клуба. Решение об отставке специалиста было принято на фоне четырех поражений подряд с общим счетом 3:17.
Маццарри был главным тренером команды с января 2018. За два года под его руководством "быки" добыли 37 побед, 24 раза сыграли вничью и еще 27 матчей проиграли.
Новым главным тренером команды стал уроженец Турина Морено Лонго. Он тренировал юношеские команды "быков" и даже выступал с ними в Юношеской лиге УЕФА благодаря победе в чемпионате Италии соответствующей возрастной категории. Морено находился без тренерской работы с декабря 2018, когда был уволен из Фрозиноне.
Торино идет на 12-м месте в Серии А после 22 сыгранных туров. Следующую игру команда проведет против Сампдории восьмого февраля.