Италия

"Быки" произвели перестановки на тренерском посту после четырех поражений кряду.

Вальтер Маццарри больше не является главным тренером Торино, сообщил официальный сайт клуба. Решение об отставке специалиста было принято на фоне четырех поражений подряд с общим счетом 3:17.

Маццарри был главным тренером команды с января 2018. За два года под его руководством "быки" добыли 37 побед, 24 раза сыграли вничью и еще 27 матчей проиграли.

Новым главным тренером команды стал уроженец Турина Морено Лонго. Он тренировал юношеские команды "быков" и даже выступал с ними в Юношеской лиге УЕФА благодаря победе в чемпионате Италии соответствующей возрастной категории. Морено находился без тренерской работы с декабря 2018, когда был уволен из Фрозиноне.

Торино идет на 12-м месте в Серии А после 22 сыгранных туров. Следующую игру команда проведет против Сампдории восьмого февраля.