Италия

Поведение ивуарийца не осталось безнаказанным.

Официальный сайт Пармы сообщает, что нападающий Жервиньо был отстранен от тренировок с командой и будет заниматься по индивидуальной программе.

Отмечается, что причина такого решение — многократный и необоснованный пропуск тренировок со стороны футболиста.

Известно, что ивуариец был в шаге от того, чтобы перебраться в последний день январского трансферного окна в катарский Аль-Садд, который возглавляет Хави. Форвард уже успел согласовать личный контракт, и клубы также согласовали условия сделки, но из-за человеческого или технического фактора трансфер завершить не успели.

В текущем сезоне Серии А Жервиньо провел 17 поединков в футболке "крестоносцев", забив четыре гола и отдав три ассиста.