Италия

Жервиньо остался игроком Пармы.

Трансфер Жервиньо из Пармы в Аль-Садд не состоялся, поскольку катарский клуб не успел вовремя зарегистрировать документы в местной федерации футбола — сообщает Sky Sport Italia.

Как сказал тренер Аль-Садда Хави со слов руководства клуба, до закрытия трансферного окна оформить все документы не удалось, поэтому теперь клубу, чтобы заполнить оставшуюся вакансию легионера, придется искать свободного агента.

В то же время директор Пармы Алессандро Лукарелли утверждает, что итальянский клуб все документы отправил вовремя, и если и произошла задержка, то по вине катарской стороны. В данный момент Парма рассматривает возможность подачи апелляции в ФИФА, если выяснится, что причиной опоздания был не человеческий фактор, а какой-то технический сбой.

Тем временем сам футболист, уже подписавший выгодный личный контракт с Аль-Саддом, в течение трех дней не появлялся на тренировках команды, чем вызвал крайне негативную реакцию со стороны руководства "крестоносцев".

В таких обстоятельствах дальнейшее пребывание в Парме 32-летнего ивуарийца, выступавшего за Беверен (61 матч во всех турнирах, 14 голов), Ле Ман (67, 14), Лилль (93, 36), Арсенал (63, 11), Рому (88, 26), Хебей (29, 4) и Парму (46, 17), находится под большим вопросом.

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