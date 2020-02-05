Италия

Итальянец получил мышечное повреждение.

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески может пропустить встречу с Вероной из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Итальянский вингер получил мышечное повреждение и не принимал участия в последних тренировках команды. В данный момент 25-летний игрок находится под присмотром медицинского персонала.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.

Матч Верона – Ювентус в 23-м туре Серии А состоится в субботу, 8 февраля.

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