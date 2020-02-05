Итальянец получил мышечное повреждение.
Федерико Бернардески, Getty Images
05 февраля 2020, 12:14
Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески может пропустить встречу с Вероной из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Итальянский вингер получил мышечное повреждение и не принимал участия в последних тренировках команды. В данный момент 25-летний игрок находится под присмотром медицинского персонала.
В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.
Матч Верона – Ювентус в 23-м туре Серии А состоится в субботу, 8 февраля.
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