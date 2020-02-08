Италия

Сергей Шевченко — об эффективности смены тренеров в чемпионате Италии.

Тренерские отставки – вечно актуальная тема для чемпионата Италии. Эмоциональные президенты, вечно недовольные результатами. Клубы из нижней части таблицы, где пытаются избежать вылета за счет свежей мотивации. В меньшей степени – кризисные гранды, где амбиции не совпадают с занимаемым местом. Буквально на этой неделе тренеров решили сменить Торино и Брешия, причем "ласточки" делают это уже в третий раз за сезон. Самое время рассмотреть все случившиеся в Серии А изменения на тренерских скамейках и оценить – конечно, лишь на текущий момент – их эффективность.

Команда: Сампдория

Уволен: Эусебио Ди Франческо

Последняя капля: Верона – Сампдория – 2:0 (7 тур)

Назначен: Клаудио Раньери

Эффект: явно положительный (с 20-го места на 16-е)

Первое увольнение в сезоне было ожидаемым. Грустная история: Ди Франческо ещё недавно выбивал Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов, а теперь вместе с недавно крепкой Сампдорией рухнул в зону вылета с жуткой статистикой (+1=0-6). Максимально неудачное стечение обстоятельств: команда летом ослабла из-за продажи лидеров, Квальярелла неизбежно постарел, а сам Ди Франческо неудачно пытался наигрывать сначала 4-3-3, а затем 3-5-2, которые этим игрокам не подходили.

Снова, как и весной прошлого года в Роме, его заменил Раньери. Верное решение. Опыт и прагматизм нового тренера стали эффективным лекарством для серьёзно болевшей команды. "Блучеркьяти" постепенно, через "нулевки" и минимальные победы выползли из зоны вылета и не намерены туда возвращаться. Хотя есть риск финишного спурта аутсайдеров, которые в трансферное окно вели себя гораздо активнее Сампдории.

Команда: Милан

Уволен: Марко Джампаоло

Последняя капля: Дженоа – Милан – 1:2 (7 тур, да-да, победный матч)

Назначен: Стефано Пьоли

Эффект: явно положительный (с 14-го места на 8-е)

Горячая тема осени. Джампаоло так и не сумел раскрыть свои идеи в Милане. Ему, пожалуй, не хватило уверенности. Попытки адаптировать знакомую по Сампдории тактику обернулись неудачей в стартовом туре (ноль ударов в створ против Удинезе), и тренер начал метаться, изменив привычным схемам. Безнадежные поражения сменялись вымученными победами, а общее впечатление было столь гнетущим, что даже относительный успех в матче с Дженоа не стал индульгенцией.

Назначение Пьоли изначально встречалось жесткой критикой болельщиков и прессы. Оно и теперь выглядит как сиюминутный ход. Вряд ли этот тренер сохранит пост и на будущий сезон. Тем не менее, команда заиграла успешнее, пускай и с некоторыми оговорками (0:5 от Аталанты). Эффект Ибрагимовича? Безусловно, но ведь Пьоли сумел неплохо адаптировать схему под Златана, а также ювелирно проводит замены. При нём постепенно раскрылись Ребич и Кастильехо. Другой вопрос, что календарь пока благоволит. Настоящие испытания у этого Милана впереди, и ближайшее – дерби – уже в это воскресенье.

Команда: Дженоа

Уволен: Аурелио Андреаццоли

Последняя капля: Парма – Дженоа – 5:1 (8 тур)

Назначен: Тиаго Мотта

Эффект: отрицательный (с 19-го места на 20-е)

Андреаццоли – из тех замечательных наставников, которые про красочный футбол, но не про результат. Так было с Эмполи, чей вылет сопровождался воистину феерическими матчами, так получилось и в Дженоа. Красивое начало сезона (3:3 с Ромой, победа 2:1 над Фиорентиной) сменилось рядом неудач, а для Энрико Прециози, владельца клуба, особых поводов для смены тренера не надо.

Ставка на 37-летнего Мотту с его оригинальными мыслями о тактике была изначально рискованной. Положительный эффект от встряски быстро закончился, и генуэзцы начали сползать на самое дно таблицы. Возможно, стоило дать Андреаццоли поработать?

Команда: Удинезе

Уволен: Игор Тудор

Последняя капля: Удинезе – Рома – 0:4 (10 тур)

Назначен: Лука Готти

Эффект: скорее положительный (с 15-го места на 15-е, но дело в конкретных результатах)

Для Удинезе смены тренеров также стали обыденностью. Сам Тудор дважды принимал эту команду по ходу сезона и в целом успешно справлялся с задачей выживания. За пределами амплуа "кризисного менеджера" получилось хуже. Победа над Миланом в стартовом туре – редкое исключение. Общие показатели Удинезе при Тудоре не впечатляли (+2=1-6), а окончательно решили его судьбу два крупных поражения: 1:7 от Аталанты и 0:4 от Ромы. Удивительно похоже на последние матчи Вальтера Маццарри в Торино.

Сменивший его Лука Готти вроде бы звёзд с неба не хватает, и даже место занимает ровно то же самое, но прогресс налицо: +5=2-6 и внушительный отрыв от зоны вылета. На что-то большее Удинезе, в общем, и не претендует. Уотфорд для семьи Поццо гораздо важнее, о чем говорит, в частности, переезд туда Игнасио Пуссетто. Ну а Тудор тем временем был востребован на родине, где принял родной Хайдук.

Команда: Брешия

Уволен: Эудженио Корини

Последняя капля: Верона – Брешия – 2:1 (11 тур)

Назначен: Фабио Гроссо

Эффект: резко отрицательный (с 19-го места на 20-е)

Брешия выступает заметно хуже, чем от нее ждали: команда выиграла Серию В, в составе имеются такие звезды, как Тонали и Балотелли, но "ласточки", в отличие от других новичков, застряли в зоне вылета. Массимо Челлино, президент клуба, решил исправить ситуацию. Серия неудач (одно очко в шести матчах) привела к отставке Корини. Пожалуй, тот случай, когда не стоило горячиться, ведь уступала Брешия командам из верхней части таблицы.

Куда хуже был выбор нового тренера. Гроссо неопытен и пока безуспешен в роли наставника. Его Брешия – худшее, что случалось в этом розыгрыше Серии А: три матча, три крупных поражения, ни одного забитого мяча, вдрызг проигранное дерби Аталанте, а самое главное – безыдейный и неэффективный "автобус" на поле.

Команда: Брешия

Уволен: Фабио Гроссо

Последняя капля: Брешия – Аталанта – 0:3 (14 тур)

Назначен: Эудженио Корини

Эффект: неоднозначный (с 20-го места на 19-е)

Челлино, недолго сомневаясь, решил "вернуть всё взад", тем более что ранее уволенного тренера такой вариант, как правило, устраивает (в Серии А запрещено возглавлять разные команды по ходу одного сезона). Поначалу идея казалась спасительной, Брешия с ходу выиграла два матча подряд, однако в новом году её вновь стали преследовать неудачи. Упущенная победа над Кальяри, обидное поражение от Милана и неспособность покинуть зону вылета стали причинами новой, уже второй за сезон отставки Корини после 22-го тура. Наставник трогательно попрощался с игроками, а возглавил Брешия уругваец Диего Лопес, знакомый Челлино по игре и работе в Кальяри.

Команда: Наполи

Уволен: Карло Анчелотти

Последняя капля: Удинезе – Наполи – 1:1 (15 тур, но фактически последним матчем был домашний поединок ЛЧ с Гентом, выигранный 4:0)

Назначен: Дженнаро Гаттузо

Эффект: отрицательный, с некоторыми оговорками (с 7-го места на 10-е)

Еще одна громкая отставка. Увольнение Анчелотти имело долгую предысторию с бунтом игроков и негодованием болельщиков. Эмоциональный Аурелио Де Лаурентис, не выдержав безвыигрышной серии (шесть матчей только в чемпионате), уволил тренера, на чей опыт и авторитет так надеялись в Неаполе летом 2018-го. Папу Карло не спасли даже успехи в ЛЧ, где Наполи взял четыре очка с Ливерпулем.

Назначение Гаттузо шокировало всех, причем в первую очередь, похоже, самих футболистов Наполи. Дженнаро начинал кошмарно, с четырех поражений в пяти матчах. В какой-то момент думалось, что идея заменить Анчелотти на него – худшее, что можно было придумать, но неаполитанцы внезапно оживились. Спасительным кругом стал Кубок Италии, где "партенопеи»" выбили Лацио, а в течение той же недели на кураже обыграли Ювентус. Это может оказаться лишь недолгим всплеском, но что если эмоций хватит на продолжительный отрезок? Так можно и с Барселоной потягаться. Ну и как не отметить, что нечто похожее было у Гаттузо в Милане: хаотичный дебют, затем явно провальный отрезок, и лишь потом – всё-таки определённый прогресс.

Команда: Фиорентина

Уволен: Винченцо Монтелла

Последняя капля: Фиорентина – Рома – 1:4 (17 тур)

Назначен: Джузеппе Якини

Эффект: положительный (с 15-го места на 14-е)

Как красиво всё начиналось. Монтелла наконец-то сумел выстроить то, что хотел: сложная комбинационная игра, схема с двумя "ложными девятками", красивая победа на Сан-Сиро. Увы, чудо оказалось слишком хрупким и разрушилось, когда выпал Франк Рибери (дисквалификация на три матча, а затем серьёзная травма). Без французского ветерана "скуадра виола" превратилась в заурядную команду из нижней части таблицы и опасно приблизилась к зоне вылета. Рокко Коммиссо не мог долго терпеть.

Джузеппе Якини – противоположность Монтеллы. От него не дождешься романтичного футбола, зато куда больше шансов на стабильный набор очков. Команда при нём не успела далеко продвинуться в таблице, но показатели +2=2-1 вполне обнадеживающие. Зимой Фиорентина наконец-то обзавелась центрфорвардами (Кутроне и Куаме), что добавит ростеру сбалансированности. Пожалуй, Якини – аналог Пьоли в Милане: тренер до конца сезона, но определённый результат оба дают.

Команда: Дженоа

Уволен: Тиаго Мотта

Последняя капля: Интер – Дженоа – 4:0 (17 тур)

Назначен: Давиде Никола

Эффект: положительный (с 20-го места на 18-е)

Снова возвращаемся в Геную. С Моттой расстались без лишних сожалений, чтобы пригласить Николу – тренера со специфической, но любопытной биографией (история спасения Кротоне – одна из самых красивых в чемпионате Италии последних лет). Никола, как и Якини, тренер прагматичный, выстраивающий игру на контратаках. Результаты пока неоднозначные, но всяко лучше, чем при Мотте. Впрочем, главное здесь – резкая перестройка по ходу сезона. "Грифоны" за зиму капитально обновили стартовый состав. За счёт этих метаморфоз команда попытается выжить, а итоговая оценка работы нового тренера будет напоминать университетские зачёты: или сдал, или не сдал.