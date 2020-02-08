Италия

Серб прокомментировал поражение римской команды.

Защитник Ромы Александар Коларов поделился своим мнением о результате матча с Болоньей (2:3) в 23-м туре Серии А.

"Мы проиграли, Болонья заслужила победу. Новый год начался для нас не очень хорошо, но такое случается по ходу сезона. Мы можем лишь опустить головы и работать еще усерднее.

Мы знали, что Болонью будет сложно обыграть и что они опасны при контратаках. Наш прессинг был недостаточно хорош. Болонья абсолютно заслужила победу, а мы не соответствовали своим стандартам. После перерыва мы играли лучше, но этого было недостаточно", – приводит слова Коларова портал Football Italia.

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