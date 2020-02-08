Италия

Португалец прокомментировал результат матча с Болоньей.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своим мнением о домашнем поражении от Болоньи (2:3) в 23-м туре Серии А.

"На команду повлияло поражение от Сассуоло, у нас не было уверенности в обороне и спокойности.

После первого и второго пропущенных голов у нас были проблемы. Во втором тайме нам удалось правильно отреагировать, но красная карточка все испортила. Мы совершаем много ошибок в обороне.

Это непростой период, мне нужно подумать над тем, как улучшить ситуацию. Команде удавались многие хорошие вещи в этом сезоне, думаю, это эмоциональная проблема", – приводит слова Фонсеки сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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