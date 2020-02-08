Коллектив Клаудио Раньери весьма неожиданно обыграл туринский клуб.
ТОРИНО - САМПДОРИЯ, GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 22:15
В 23-м туре чемпионата Италии Торино принимал Сампдорию.
Хозяева неожиданно уступили гостям, при этом, Сампдория за девять минут забила сразу три гола в конце поединка.
Обзор матча:
Торино — Сампдория 1:3
Голы: Верди, 56 — Рамирес, 70, 75, Куальярелла, 79 (с пенальти)
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Лянко — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 83), Беренгер — Белотти
Сампдория: Аудеро — Мурру, Колли, Тонелли, Берещински — Линетты, Экдаль, Торсби (Янтко, 68), Рамирес (Бертолаччи, 86) — Куальярелла (Ла Гумина, 90), Габбьядини
Предупреждения: Беренгер, Белотти, Ринкон — Экдаль, Торсби, Мурру, Колли
Удаление: Иццо, 78