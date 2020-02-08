В 23-м туре чемпионата Италии Торино принимал Сампдорию. 

Хозяева неожиданно уступили гостям, при этом, Сампдория за девять минут забила сразу три гола в конце поединка. 

Обзор матча

Торино — Сампдория 1:3
Голы: Верди, 56 — Рамирес, 70, 75, Куальярелла, 79 (с пенальти)

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Лянко — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна (Ансальди, 75), Верди (Мейте, 83), Беренгер — Белотти

Сампдория: Аудеро — Мурру, Колли, Тонелли, Берещински — Линетты, Экдаль, Торсби (Янтко, 68), Рамирес (Бертолаччи, 86) — Куальярелла (Ла Гумина, 90), Габбьядини

Предупреждения: Беренгер, Белотти, Ринкон — Экдаль, Торсби, Мурру, Колли 

Удаление: Иццо, 78