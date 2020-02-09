Италия

Коллектив Маурицио Сарри потерпел поражение в матче чемпионата Италии.

Верона на своем поле принимала Ювентус в 23-м туре Серии А.

Усилиями Криштиану Роналду гости вышли вперед, однако спустя одиннадцать минут счет в игре сравнял Фабио Борини, а после – пенальти реализовал Джампаоло Паццини. Таким образом, Ювентус потерпел поражение.

Обзор матча:

Верона — Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 85 (с пенальти) — Роналду, 65

Верона: Сильвестри — Гюнтер, Кумбулла, Ррахмани, Фараони — Пессина, Велозу (Верре, 58), Амрабат — Борини, Дзакканьи(Паццини, 69), Лазович (Димарко, 79)

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Бентанкур (Де Шильо, 82) — Коста (Рэмси, 72), Игуаин (Дибала, 59), Роналду

Предупреждения: Лазович, Пессинья — Алекс Сандро, Дибала, Бонуччи.