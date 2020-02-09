Италия

"Черно-зеленые" добыли волевую победу в 23 туре Серии А.

Открывали программу воскресного игрового дня в Италии СПАЛ и Сассуоло. Открыть счет команды смогли в середине тайма — отличился Бонифаци.

Сассуоло смог ответить лишь во второй половине игры — Капуто реализовал одиннадцатиметровый удар. Уже в компенсированное время гости и вовсе вырвали победу усилиями Бога.

СПАЛ — Сассуоло 1:2

Голы: Бонифаци, 23 — Капуто, 65, Бога, 90

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Бонифаци — Стреффеца, Кастро (Валоти, 59), Миссроли, Дабо (Мурджа, 42), Реца — Петанья, Ди Франческо (Вальдифьори, 85)

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кирякопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Траоре (Дефрель, 46), Бога — Капуто (Маньяни, 90+3)

Предупреждения: Дабо, Стрефецца — Обьянг, Локателли, Кирьякопулос, Консильи