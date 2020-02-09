Италия

Подопечные Антонио Конте уступали в два мяча после первого тайма, но во втором забили целых четыре (4:2).

В рамках 23-го тура Серии А состоялось очередное Дерби делла Мадоннина – Интер принимал Милан. Главный тренер "нерадзурри" Антони Конте немного удивил стартовым составом, оставив в запасе звездного новичка Кристиана Эриксена, доверив место в основе Матиасу Весиною. Стефано Пьоли же, в целом, не удивил стартовой одиннадцаткой. Номинальные гости активно начали встречу, забрав мяч под свой контроль, заставляя соперника действовать вторым номером. "Россонери" смело шли вперед, ошеломляя всех своей активностью и содержательной игрой, и едва не забили быстрый гол. Чалханоглу неотразимо пробил по воротам из-за пределов штрафной, Паделли был отыгран, но на помощь ему пришла штанга.

Подопечные Пьоли продолжали проводить атаку за атакой, а Интер продолжал отсиживаться в обороне и не впечатлять своей игрой. Однако номинальные хозяева умудрились создать два опасных момента, которые могли вывести их вперед, но забить не удалось. После удара Година головой мяч просвистел рядом со штангой, а Весино из выгодной позиции пробил прямо в Доннарумму. В остальном же "змеи" практически не переходили на чужую половину поля, сосредоточившись на оборонительных действиях.

Милан продолжал контролировать ход игры, но ему все никак не удавалось вскрыть оборону соперника. Но в концовке первой половины встречи они все же получили вознаграждение за свои старания. На 40-й минуте Ибрагимович выиграл борьбу на втором этаже после заброса Кастильехо и скинул мяч на Ребич, Паддели пытался его перехватить, но не достал, благодаря чему хорвату оставалось лишь поразить пустые ворота – 0:1. Поведя в счете, номинальные гости не успокоились, и в компенсированное время увеличили преимущество в счете. Кессье неудачно пробил после подачи углового, но мяч полетел прямо к Ибрагимовичу, который добавил к ассисту забитый гол – 0:2. Таким образом, команды отправились на перерыв при комфортном преимуществе Милана.

После возобновления игры события на поле стали разворачиваться совсем по-другому. Футболисты Интера, очевидно, получили нагоняй от Конте в раздевалке, после чего стали буквально носиться на полю. Это привело к сразу двум быстрым голам, который перевернули все с ног на голову. На 51-й минуте Брозович сыграл на подборе и ударом слету аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот — 1:2. А уже через две минуты Санчес получил мяч в штрафной, выдержал паузу и отпасовал под удар Весино, а уругваец отправил мяч в сетку — 2:2.

Кроме того, что Милан, очень быстро пропустил два гола, он так и не смог прийти в себя после этого. Далее подопечные Конте продолжали полностью контролировать ход игры, практически все время находясь на чужой половине поля. "Россонери" отчаянно пытались перехватить инициативу и оказывать давление на владения Паделли, однако у них ничего не получалось. Номинальные гости могли забить разве что со штрафного, но прямому удару Ибрагимовича не хватило точности. А вот "змеям" удалось выйти вперед — на 70-й минуте де Врей выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в ворота — 3:2.

После забитого гола Интер не остановился на достигнутом и продолжил контролировать мяч. Эриксен мог закончить матч, забей датчанин дальним прямым ударом со штрафного, но на помощь Доннарумме пришла перекладина. Ближе к окончанию поединка Пьоли произвел несколько замен с целью усиления атаки, после чего его подопечные все-таки пошли вперед, а соперник опустился на свою половину поля, рассчитывая на контратаки. В одном из эпизодов Барелла мог убить интригу, но решил оставить это напоследок, позже сделал это один из его партнеров. Николо обокрал Беннасера и бежал от Романьоли, после чего попытался протолкнуть мяч мимо Доннаруммы, но не смог переиграть голкипера в ближнем бою.

Милан ответил на это моментом Ибрагимовича, который пробил в штангу после подачи Пакета. В компенсированное время игроки Интера часто убегали в контратаки, что в итоге и помогло забить. Мозес выложил мяч прямо на голову Лукаку, а Ромелу установил окончательный счет — 4:2. "Нерадзурри" одержали тяжелейшую и, в то же время, героическую победу над принципиальным соперником. Это позволило команде Конте вновь обойти Лацио и сравняться по набранным очкам с лидирующим Ювентусом. А вот "россонери" могут кусать локти, ведь остались по итогам матча, который вполне могли выиграть.

В 24-м туре Интер ожидает еще один архиважный матч – против римского Лацио, а Милан сразится с Торино.

Интер - Милан 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 — Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) — Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) — Чалханоглу — Ибрагимович

Предупреждения: Весино, Шкриниар, Барелла, Лукаку — Кессье, Конти