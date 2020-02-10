Италия

В невероятном поединке сильнее оказались именно подопечные Антонио Конте.

В миланском дерби между собой встречались Интер и Милан.

Подопечные Антонио Конте проигрывали после первого тайма в два мяча, но сумели собраться, отыграться и выйти вперед, а позже — окончательно добить соперника в компенсированное время арбитром.

Обзор матча:

Интер - Милан 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 — Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Мозес, 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги, 90+5) — Лукаку, Санчес (Эриксен, 72)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо (Леау, 79), Кессье (Пакета, 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура, 84) — Чалханоглу — Ибрагимович

Предупреждения: Весино, Шкриниар, Барелла, Лукаку — Кессье, Конти.