Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 23-го тура чемпионата Италии Удинезе на выезде сумел под занавес встречи вырвать ничью у Брешии.

Хозяева матча остались на 19-м месте в турнирной таблицы, а "фриульцы" сохранили за собой 15-ю позицию.

Брешия — Удинезе 1:1

Голы: Бизоли, 81 — Де Поль, 90+2.

Брешия: Йоронен — Мартелла, Чансельор, Чистана, Сабелли — Дессена (Бьярнасон, 68), Тонали, Шпалек (Змргал, 59), Бизоли — Балотелли (Доннарумма, 85), Айе.

Удинезе: Муссо — Де Майо, Трост-Эконг, Нюйтинк — Сема (Зегелаар, 79), Фофана, Яяло (Мандрагора, 52), де Пауль, Ларсен — Лазанья (Несторовски, 72), Окака Чука.

Предупреждения: Яяло, Сема, Фофана.