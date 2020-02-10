Италия

Никола Мурру связал себя с клубом на четыре ближайших сезона.

Левый защитник Сампдории Никола Мурру переподписал контракт с клубом, сообщает официальный сайт генуэзцев.

Предыдущий контракт Мурру был рассчитан до июня 2022 года, но теперь он связан с Сампдорией до лета 2024.

Мурру – воспитанник Кальяри. Он перебрался в Сампдорию летом 2017 года за 9 млн евро. С тех пор Никола провел 82 официальных матча за "блучеркьятти". Он записал на свой счет восемь ассистов, но еще ни разу за всю карьеру не забивал.

В нынешнем сезоне Никола провел 21 матч в Серии А за Сампдорию и еще один – в Кубке Италии.

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