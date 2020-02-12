Италия

Football.ua анализирует нынешнюю текучку форвардов у одного из самых титулованных клубов Италии.

После перехода в Герту, Кшиштоф Пьонтек заявил, что у Милана привычка каждый год менять форвардов. И если в словах польского нападающего есть доля преувеличения, но не слишком уж большая. Глобально говоря, поиски идеального форварда для "россо-нери" начались ещё после первого ухода Андрея Шевченко, в 2006 году. С тех пор, лишь считанные покупки нападающих, можно назвать по-настоящему успешными.

Хорош был Марио Балотелли в свой первый приход на "Сан-Сиро", отличные два сезона с 2010 по 2012 год в Милане провёл Златан Ибрагимович. Относительно неплохими были трансферы Алешандре Пато и Робиньо. Однако, настоящая беда с форвардами началась в Милане после ухода из клуба Массимилиано Аллегри в начале 2014 года. Именно это увольнение мы возьмём за отправную точку и проследим, как Милан на протяжении шести последних лет пытался найти идеального форварда.

Кларенс Зеедорф, возглавивший Милан после увольнения Аллегри, за полгода в клубе не покупал новых форвардов, а главной ударной мощью в атаке команды в тот период был Марио Балотелли, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне 2013/2014. Кроме него, среди форвардов Милана были, к тому моменту уже вошедшие в игровой спад Робиньо и Джампаоло Паццини, а также молодой Стефан Эль-Шаарави, который так и не смог оправдать возлагавшиеся на него огромные ожидания.

Перед стартом сезона 2014/2015 Милан возглавил Филиппо Индзаги. Бывший легендарный форвард "россо-нери" сотворил революцию в атакующей линии команды, заменив почти всех исполнителей. Стареющий Робиньо ушёл в аренду в Сантос, а Марио Балотелли в конце летнего трансферного окна перебрался в Ливерпуль, дабы стать одним из худших трансферов в истории "мерсисайдцев". Заменить "Супер Марио" был призван 30-летний Фернандо Торрес, перебравшийся в двухлетнюю аренду на "Сан-Сиро" после трёх сезонов в Челси. Однако, эта сделка обернулась оглушительным провалом для Милана – лишь 1 гол в десяти матчах и уже зимой Торрес вернулся в родной Атлетико.

Более удачным оказался трансфер француза Жереми Менеза, перебравшегося в Милан из ПСЖ одновременно с Торресом. Француз стал лучшим бомбардиром команды в сезоне 2014/2015, забив 16 голов в 33 матчах и задержался на "Сан-Сиро" на два года.

После ухода Торреса, "россо-нери" арендовали у Ромы Маттиа Дестро, но он, дольше, чем на полгода на "Сан-Сиро" не задержался – 15 матчей и 3 гола.

Следующий сезон – очередная революция в составе команды. Филиппо Индзаги на тренерском мостике заменил Синиша Михайлович, а из всех форвардов, игравших при Индзаги, в Милане остался лишь Жереми Менез. Зато вернулся Марио Балотелли, аренда которого в Милан была единственной возможностью для Ливерпуля хоть как-то сплавить своенравного итальянца. Результат оказался таким же, как и в случае с арендой Фернандо Торреса – 3 гола в 23 матчах и переход в Ниццу в следующем сезоне.

Неплохим оказался трансфер колумбийца Карлоса Бакки, который до переезда на "Сан-Сиро" дважды подряд выигрывал Лигу Европы в составе Севильи. В Милане же Бакка два сезона подряд становился лучшим бомбардиром команды, однако, в августе 2017 года перебрался в аренду в Вильярреал, где выступает и поныне.

Ещё одним усилением атаки во времена Михайловича стал хорошо нам известный Луис Адриано, переехавший в Милан после восьми лет в донецком Шахтёре. За полтора года на "Сан-Сиро" бразилец так и не смог адаптироваться к тактическим схемам Милана и к более сильному, по сравнению с украинским, чемпионату. В итоге, Луис Адриано удостоился "титула" "худшего игрока Серии А" и в январе 2017-го перебрался в московский "Спартак", в котором весьма успешно провёл 2,5 года.

Кроме покупок нападающих, Синиша Михайлович вернул из аренды в Дженоа сенегальского форварда Мбайе Ньянга, который с 8 голами стал вторым лучшим бомбардиром Милана в том сезоне, однако уже через полгода, после прихода на тренерский мостик Виченцо Монтеллы, ушёл в очередную аренду – в Уотфорд.

Монтелла возглавил Милан в июне 2016 года, таким образом, третье летнее трансферное окно "россо-нери" начинали под руководством третьего нового главного тренера. Единственным форвардом, купленным Миланом тем летом стал Джанлука Лападула, для которого тот сезон стал дебютным в высшем итальянском дивизионе. Форвард, сделавший себе имя 30 голами за Пескару в Серии В сезоном ранее, довольно тяжело втягивался в игру на элитном уровне, но свои 8 голов за тот сезон забил, после чего ушёл в аренду в Дженоа. Активно Виченцо Монталла изменял атакующую линию команды по ходу сезона. Зимой "красно-чёрных" покинули Луис Адриано и Ньянг, на их место были арендованы вингер Жерар Деулофеу и Лукас Окампос, за полгода не забивший за Милан ни одного мяча. При Монтелле же дебютировал в основном составе Милана, воспитанник клуба Патрик Кутроне, которому предстояло стать героем сезона 2017/2018, уже после очередной смены тренера.

В апреле 2017 года Милан приобрёл китайский предприниматель Ли Юнхун и футбольный мир затаился в ожидании возрождения некогда великого итальянского клуба. И казалось, не зря – летом 2017 года руководство "россо-нери" потратило около 175 миллионов евро на трансферы, а вишенкой на торте той трансферной кампании стало подписание легенды Ювентуса Леонардо Бонуччи. В очередной раз существенно изменилась и атака команды – из Фиорентины был арендован ещё один наш хороший знакомый Никола Калинич, у Порту за 38 миллионов евро был куплен Андре Силва, а у Сандерленда Милан арендовал некогда считавшегося суперперспективным Фабио Борини. Несмотря на внушительное количество добротных форвардов, лучшим бомбардиром команды в том сезоне стал 20-летний воспитанник клуба Патрик Кутроне. Однако, и он не задержался на "Сан-Сиро" на долгое время и, провалив следующий сезон, летом 2019-го года был продан в Вулверхэмптон.

В сезон 2018/2019 Милан вошёл не только с другим тренером (Дженарро Гаттузо), но и с новым президентом – Ли Юнхуна, оказавшегося международным аферистом, заменил Паоло Скарони, а на пост спортивного директора клуба вернулся Леонардо. Команду покинули Никола Калинич и Андре Силва, а на замену им в Ювентусе был арендован Гонсало Игуаин. Аргентинец отметился 8 голами в 22 матчах за Милан, однако лидером и "вожаком" команды та и не стал, уже зимой переехав в аренду в Челси. Единственным, купленным по ходу сезона нападающим стал Кшиштоф Пьонтек. Поляк феерично дебютировал в итальянском футболе, забив в первом же матче за Дженоа четыре мяча. Всего за полгода в генуэзском клубе Пьонтек забил 13 мячей в 19 матчах. Начало в Милане тоже было на славу – Пьонтек забил важные голы в нескольких первых матчах за "россо-нери" и его окрестили "новым Шевченко". Увы, постепенно, потенциал поляка угас и нынешней зимой он перебрался реанимировать карьеру в Герту.

В нынешнем сезоне Милан снова полностью обновил комплект форвардов. "Россо-нери" окончательно продали в Вулверхэмптон Куртоне, отдали в очередную аренду Андре Силву, а зимой продали Борини в Верону и Пьотнтка в Герту. Летом клуб пополнили Анте Ребич, арендованный у Айнтрахта и купленный у Лилля юный португалец Рафаэль Леан. Зимой к команде присоединился 38-летний Златан Ибрагимович, который пока выглядит главной ударной силой Милана в атаке.

Форварды Милана, купленные (арендованные) после увольнения Аллегри

Имя Пришёл в Милан Ушёл из Милана Матчи Голы Достижения Фернандо Торрес 29.08.2014 05.01.2015 10 1 - Жереми Менез 14.06.2014 01.08.2016 45 20 Лучший бомбардир команды в сезоне 2014/2015 Маттиа Дестро 29.01.2015 01.07.2015 15 3 - Марио Балотелли 27.08.2015 01.07.2016 23 3 - Карлос Бакка 02.07.2015 16.08.2017 77 34 Лучший бомбардир команды в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Луис Адриано 02.07.2015 16.01.2017 36 6 - Мбайе Ньянг 01.07.2015 26.01.2017 39 11 - Джанлука Лападула 24.06.2016 18.07.2017 29 8 - Лукас Окампос 30.01.2017 01.07.2017 12 0 - Патрик Кутроне 21.05.2017 (дебют в первой команде) 31.07.2019 90 27 Лучший бомбардир команды в сезоне 2017/2018 Никола Калинич 22.08.2017 01.07.2018 42 6 - Андре Силва 12.06.2017 11.08.2018 40 10 - Фабио Борини 30.06.2017 14.01.2020 75 8 - Гонсало Игуаин 02.08.2018 23.01.2019 22 8 - Кшиштоф Пьонтек 23.01.2019 30.01.2020 41 16 Лучший бомбардир команды в сезоне 2018/2019 Анте Ребич 02.09.2019 - 14 4 - Рафаэль Леан 31.07.2019 - 20 2 - Златан Ибрагимович 27.12.2019 - 6 3 -

Видятся две причины бед Милана в атаке – нескончаемая тренерская чехарда и отсутствие доверия к форвардам. За шесть, описанных нами лет, "россо-нери" сменили восемь тренеров, каждый из которых строил команду под себя. Чуть ли не каждый сезон комплект форвардов в команде полностью менялся. Из всех форвардов, купленных после увольнения Аллегри, дольше всех в клубе продержался Фабио Борини – два с половиной года… Часто Милан принимал нелогичные и поспешные решения в отношении форвардов.

Нелогичным выглядело решение попрощаться с Карлосом Баккой, дважды подряд становившимся лучшим бомбардиром команды. Вместо того, чтобы выращивать звезду из собственного воспитанника Патрика Кутроне, его предпочли продать в Вулверхэмптон после первого же не слишком успешного сезона в красно-чёрной футболке. И это в 21 год… Вспоминается, что сезон 2002/2003 наш Андрей Шевченко почти полностью провёл в лазарете, забив за Милан лишь пять голов. Что ж, будь у руля "россо-нери" нынешний менеджмент, наверняка будущего в клубе у Шевы после того сезона не было бы.

Но и Шевченко не было бы у Милана, и пока такая политика клуба продолжится, ни Кшиштоф Пьонтек, ни кто-либо другой не сможет стать для клуба "Новым Шевченко". И некогда великому клубу придётся и впредь делать ставку в атаке на 38-летних ветеранов…

Александр Шевченко