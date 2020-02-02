Италия

Поляк прокомментировал уход из итальянского клуба.

Нападающий Кшиштоф Пьонтек поделился своим мнением о ситуации с нападающими в Милане.

Этой зимой польский форвард перешел в Герту из миланского клуба за 27 млн евро.

"В Милане такое случается часто. Они меняют центрального нападающего каждый год. У них, наверное, такая привычка", – рассказал Пьонтек в интревью изданию Bild.

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Пьонтек уже успел дебютировать в составе Герты в матче с Шальке, но не отличился результативными действиями.

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