Данило вернулся к тренировкам с Ювентусом

Италия

Защитник Ювентуса Данило начал заниматься в общей группе.

Официальный сайт Ювентуса сообщил, что Данило вернулся в общую группу.

28-летний футболист восстановился после травмы и готов выйти на поле.

Напомним, что Данило получил повреждение в матче Кубка Италии против Ромы (3:1) 22 января, и был заменен в конце первого тайма.

В текущем сезоне Данило провел 10 матчей в Серии А: на его счету один забитый гол.