Данило вернулся к тренировкам с Ювентусом

Защитник Ювентуса Данило начал заниматься в общей группе.
Данило, фото: juventus.com
11 февраля 2020, 21:57
Официальный сайт Ювентуса сообщил, что Данило вернулся в общую группу.
28-летний футболист восстановился после травмы и готов выйти на поле.
Напомним, что Данило получил повреждение в матче Кубка Италии против Ромы (3:1) 22 января, и был заменен в конце первого тайма.
В текущем сезоне Данило провел 10 матчей в Серии А: на его счету один забитый гол.
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