Милан всерьез рассматривает кандидатуру Шевченко

Помимо Шевченко, на должность главного тренера "россонери" рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника.
Андрей Шевченко, Getty Images
12 февраля 2020, 09:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко всерьез заинтересовал Милан. Об этом сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.
С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.
Помимо Шевченко, кандидатом на должность главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер РБ Лейпциг Ральф Рангник.
Сам Шевченко неоднократно заявлял, что намерен доработать контракт со сборной Украины, который заканчивается после Евро-2020.
В свою очередь, руководство Милана и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: команда должна завершить сезон Серии А в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии. В ином случае, стороны прекратят сотрудничество.
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