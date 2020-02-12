Милан всерьез рассматривает кандидатуру Шевченко

Италия

Помимо Шевченко, на должность главного тренера "россонери" рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко всерьез заинтересовал Милан. Об этом сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

Помимо Шевченко, кандидатом на должность главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер РБ Лейпциг Ральф Рангник.

Сам Шевченко неоднократно заявлял, что намерен доработать контракт со сборной Украины, который заканчивается после Евро-2020.

В свою очередь, руководство Милана и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: команда должна завершить сезон Серии А в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии. В ином случае, стороны прекратят сотрудничество.