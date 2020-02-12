Италия

Никаких драк между игроками Кальяри Леонардо Паволетти и Вальтером Бирсой не было.

Нападающий Кальяри Леонардо Паволетти вновь повредил крестообразную связку левого колена, операцию на которой он перенес ранее — сообщил официальный сайт "изолани".

В то же время в своем Твиттере Кальяри опубликовал опровержение появившихся слухов о том, что к травме Паволетти привел конфликт с полузащитником Вальтером Бирсой.

В нынешнем сезоне 31-летний Паволетти провел 1 матч в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии. 33-летний Бирса провел ровно в два раза больше встреч в каждом из этих турниров.

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