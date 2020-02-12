Италия

Полузащитнику Лацио Сенаду Луличу предстоит операция.

Лацио принял решение больше не откладывать операцию левой лодыжки Сенада Лулича: капитан "орлов" лег "под нож" 12 февраля — сообщает Gazzetta dello Sport.

Более месяца Лулич испытывал болевые ощущения, но врачи надеялись избежать операции. Однако после матча против Вероны неделю назад, который Лулич не смог доиграть, он передвигался только на костылях, и дальше оперативное вмешательство откладывать не было смысла.

По прогнозам Сенад выбыл примерно на месяц, но точные сроки восстановления будут известны в зависимости от того, как пройдет операция.

34-летний босниец (57 матчей, 4 гола за национальную сборную) выступал за Беллинцону (74 матча во всех турнирах, 16 голов), Грассхоппер (53, 10), Янг Бойз (44, 9), а с 2011 года защищает цвета Лацио (351, 34).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.