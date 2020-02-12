Италия

Гаттузо предоставит отдых сенегальцу.

Защитник Наполи Калиду Кулибали не примет участия в первом матче с Интером в полуфинале Кубка Италии, сообщает портал Football Italia.

Сенегальский центрбек лишь недавно восстановился после травмы и сыграл в матче с Лечче (2:3). Главный тренер Дженнаро Гаттузо решил не рисковать здоровьем игрока и предоставит ему отдых.

Пару центральных защитников партенопейцев во встрече с миланским клубом составят Костас Манолас и Никола Максимович.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".

Матч Интер – Наполи состоится на Сан-Сиро в среду, 12 февраля, и начнется в 21:45.

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