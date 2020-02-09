Италия

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Лечче в 23-м туре чемпионата Италии.

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо считает, что причиной поражения от Лечче в 23-м туре первенства Серии А стала неуверенность и эмоциональная хрупкость его подопечных.

"Никто не застрахован от того, чтобы упускать голевые моменты, но главная беда нынешнего Наполи — эмоциональная хрупкость, – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia. – У нас постоянно по три защитника висели на Лападуле, но он каждый раз выводил Лечче вперед. Даже если команда не может забить, то может отстоять ничью 0:0, но если быть такими неуверенными в себе и пассивными в обороне, поражения не избежать".

"Я очень хотел выиграть этот матч, выпуская атакующих футболистов, но когда хромает оборона и средняя линия, существенные проблемы сопернику создать невозможно. Постараемся все вместе разобрать эту игру и найти способ справиться с проблемами".

"Мне очень жаль, что болельщики, после последних матчей поверившие в команду и пришедшие на стадион, покидали его разочарованными. Они такого точно не заслужили".

После поражения Наполи остался на 11-м месте, на которое он опустился после победы Болоньи над Ромой.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.