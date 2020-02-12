Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок 1/2 Кубка Италии.
КАЛИДУ КУЛИБАЛИ И ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ, ФОТО GETTY IMAGES
12 февраля 2020, 21:17
В рамках полуфинальной встречи Кубка Италии Интер на своем поле сразится с Наполи. Дженнаро Гаттузо оставил на скамье запасных Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Аркадиуша Милика и Аллана.
Интер: Паделли — де Врей, Шкриниар, Бастони — Мозес, Сенси, Брозович, Барелла, Бираги — Лукаку, Мартинес
Запасные: Ханданович, Берни, Раноккья, Янг, Годин, Д`Амброзио, Валеро, Эриксен, Весино, Кандрева, Санчес
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руи — Руис, Демме, Эльмас — Кальехон, Мертенс, Зьелински
Запасные: Мерет, Луперто, Кулибали, Лосано, Аллан, Лоботка, Политано, Инсинье, Льоренте, Милик
Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.