Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок 1/2 Кубка Италии.

В рамках полуфинальной встречи Кубка Италии Интер на своем поле сразится с Наполи. Дженнаро Гаттузо оставил на скамье запасных Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье, Аркадиуша Милика и Аллана.

Интер: Паделли — де Врей, Шкриниар, Бастони — Мозес, Сенси, Брозович, Барелла, Бираги — Лукаку, Мартинес

Запасные: Ханданович, Берни, Раноккья, Янг, Годин, Д`Амброзио, Валеро, Эриксен, Весино, Кандрева, Санчес

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руи — Руис, Демме, Эльмас — Кальехон, Мертенс, Зьелински

Запасные: Мерет, Луперто, Кулибали, Лосано, Аллан, Лоботка, Политано, Инсинье, Льоренте, Милик

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.