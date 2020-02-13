Италия

Игрок Лечче надеется поиграть в более престижном клубе в 28 лет.

Полузащитнику Лечче Филиппо Фалько уже 28 лет, и большую часть карьеры он провел в Серии В, однако в нынешнем сезоне итальянец стал настоящим открытием и лидером своей команды.

Фалько заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает в будущем поиграть в более сильном клубе.

"Я хочу продолжать веселиться, забивать и делать ассисты. В детстве мне нравился Ювентус, но мечта — играть за Барселону".

"Осталось три месяца кампании, и я сосредоточен только на том, чтобы помочь Лечче сохранить прописку в Серии А. Я хотел бы сделать несколько больших шагов в своей карьере, но сейчас я сосредоточен только на Лечче", — приводит слова Фалько Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провел в Серии А 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Вашему вниманию открытия первой части сезона чемпионата Италии, в число которых вошел и Филиппо Фалько.

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