Игрок Лечче надеется поиграть в более престижном клубе в 28 лет.
Филиппо Фалько, Getty Images
13 февраля 2020, 16:40
Полузащитнику Лечче Филиппо Фалько уже 28 лет, и большую часть карьеры он провел в Серии В, однако в нынешнем сезоне итальянец стал настоящим открытием и лидером своей команды.
Фалько заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает в будущем поиграть в более сильном клубе.
"Я хочу продолжать веселиться, забивать и делать ассисты. В детстве мне нравился Ювентус, но мечта — играть за Барселону".
"Осталось три месяца кампании, и я сосредоточен только на том, чтобы помочь Лечче сохранить прописку в Серии А. Я хотел бы сделать несколько больших шагов в своей карьере, но сейчас я сосредоточен только на Лечче", — приводит слова Фалько Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне 28-летний итальянец провел в Серии А 18 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Вашему вниманию открытия первой части сезона чемпионата Италии, в число которых вошел и Филиппо Фалько.
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