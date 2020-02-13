Италия

Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии полуфинала Кубка Италии между Миланом и туринским Ювентусом.

Действующий чемпион Италии, туринский Ювентус, стремится наверстать упущенное в прошлом сезоне обладание Кубком страны. Римский Лацио уже точно не сможет защитить свой трофей, а вот хватит ли сил подопечным Маурицио Сарри преодолеть двух соперников на своем пути.

На полуфинальной стадии предусмотрено проведение двух встреч. Поэтому, выездное противостояние с Миланом "зебры" решили начать с небольшими экспериментами в стартовом составе. Четко выраженного форварда у Ювентуса в этой игре не будет, а вместо этого, треугольник Куадрадо – Дибала – Роналду постарается найти путь к воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Кроме того, Аарон Рэмси займет место в центре поля, а Де Шильо выйдет на позиции правого защитника. "Рамка" — за Джалуиджи Буффоном.

У "россонери" права на ошибку нет, поэтому в игре против Ювентуса на "Сан Сиро" сыграет тот же самый состав, что и в недавнем дерби против Интера (2:4), за исключение Давиде Калабрии справа в защите.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Чалханоглу — Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Габбья, Лаксальт, Мусаккьо, Бонавентура, Пакета, Салемакерс, Брешанини, Леау, Мальдини.

Ювентус: Буффон — Де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Пинсольо, Щесны, Данило, Ругани, Кокколо, Уэсли, Рабио, Бентанкур, Игуаин, Оливьери.

Матч Милан — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.