Италия

Валерий будет играть под руководством бывшего партнера по Ювентусу Николы Легротталье.

Опытный болгарский нападающий Валерий Божинов стал игроком Пескары, сообщил официальный сайт клуба.

В первой части сезона без одного дня 34-летний нападающий выступал за Ботев из Враца. В 9 матчах он наиграл 384 минуты, заработал одну желтую карточку и ни разу не забил.

Также в карьере экс-форварда сборной Болгарии (43 матча, 6 голов) были Лечче, Фиорентина, Ювентус, Манчестер Сити, Парма, лиссабонский Спортинг, Верона, Виченца, Левски, Тернана, Партизан, Мэйчжоу Хака, Лозанна и Риека.

Пескара после 23 туров Серии В идет на десятом месте, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.