Уругваец может летом покинуть стан миланцев.
Матиас Весино, getty images
14 февраля 2020, 18:58
Как сообщает Calciomercato, руководство Интера планирует в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Матиаса Весино.
По данным источника, уругвайский футболист может достаться потенциальным покупателям за 25 миллионов евро. Клуб готов отпустить 28-летнего игрока даже не смотря на то, что он играет важную роль в команде Конте.
Известно, что серьезный интерес к Весино зимой проявлял Эвертон. Также отмечается, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдает Манчестер Юнайтед и Наполи.
Ранее сообщалось, что Интер хочет привести в команду полузащитника "манкунианцев" Тахита Чонга.