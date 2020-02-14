Италия

Уругваец может летом покинуть стан миланцев.

Как сообщает Calciomercato, руководство Интера планирует в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Матиаса Весино.

По данным источника, уругвайский футболист может достаться потенциальным покупателям за 25 миллионов евро. Клуб готов отпустить 28-летнего игрока даже не смотря на то, что он играет важную роль в команде Конте.

Известно, что серьезный интерес к Весино зимой проявлял Эвертон. Также отмечается, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдает Манчестер Юнайтед и Наполи.

Ранее сообщалось, что Интер хочет привести в команду полузащитника "манкунианцев" Тахита Чонга.