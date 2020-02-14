Интер предложил Чонгу пятилетний контракт

Италия

Нидерландский вингер пока не согласился продлевать истекающее соглашение с МЮ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Тахит Чонг может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах заинтересован Интер.

Как сообщает журналист Николо Скира, представители "нерадзурри" провели переговоры с футболистом и предложили ему долгосрочный контракт, сроком на пять лет.

Что касается финансовых деталей, то Интер готов платить Чонгу 1,5 миллиона евро за сезон, однако с учетом бонусов зарплата нидерландца может повыситься до 2,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт 20-летнего вингера с Манчестер Юнайтед истекает предстоящим летом, и его продление находится под большим вопросом.

Ранее сообщалось, что в подписании Тахита Чонга также заинтересован туринский Ювентус.