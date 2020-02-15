Италия

Француз может в будущем вернуться в Турин.

Мино Райола, агент полузащитник Манчестер Юнайтед Поля Погба, заявил, что контрактировал с Ювентусом по поводу потенциального возвращения игрока в команду.

Я разговаривал с Ювентусом о многих вещах, в том числе о Погба и других игроках, которые подходят только для большого клуба".

"Вам нужно получить информацию, посмотреть, что происходит, выдвинуть несколько гипотез и немного помечтать. Наряду с Ювентусом, есть другие клубы, но сейчас он в Манчестер Юнайтед".

"На трансферном рынке нет ничего невозможного, что уже доказали Юве, ПСЖ и Реал Достижение невозможных вещей является частью этого бизнеса", — сказал Райола Tuttosport.

Ранее сообщалось, что "манкунианцы" готовы к продаже футболиста, установив на того внушительный ценник.