Француз может в будущем вернуться в Турин.
Поль Погба, getty images
15 февраля 2020, 12:57
Мино Райола, агент полузащитник Манчестер Юнайтед Поля Погба, заявил, что контрактировал с Ювентусом по поводу потенциального возвращения игрока в команду.
Я разговаривал с Ювентусом о многих вещах, в том числе о Погба и других игроках, которые подходят только для большого клуба".
"Вам нужно получить информацию, посмотреть, что происходит, выдвинуть несколько гипотез и немного помечтать. Наряду с Ювентусом, есть другие клубы, но сейчас он в Манчестер Юнайтед".
"На трансферном рынке нет ничего невозможного, что уже доказали Юве, ПСЖ и Реал Достижение невозможных вещей является частью этого бизнеса", — сказал Райола Tuttosport.
Ранее сообщалось, что "манкунианцы" готовы к продаже футболиста, установив на того внушительный ценник.