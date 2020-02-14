Манчестер Юнайтед назвал цену на Погба

Манкунианцы намерены выручить не менее 100 млн евро.
Поль Погба, Getty Images
14 февраля 2020, 15:14
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба намерен будущим летом перебраться в Ювентус. В свою очередь, "красные дьволы" готовы отпустить футболиста.
Контракт француза с манкунианцами действует до лета 2021-го и клуб желает выручить не менее 100 млн евро на продаже футболиста. Об этом сообщает The Guardian.
Агент Погба Мино Райола уговаривает боссов МЮ снизить цену, а "красные" надеются на удачное выступление Погба на Евро-2020, дабы не пришлось опускаться ниже 100 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 7 матчей, отличившись двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что МЮ не взял Погба на тренировочный сбор.
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