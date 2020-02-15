Италия

Тренер Лацио Симоне Индзаги рассказал о подготовке к матчу 24-го тура чемпионата Италии против Интера.

Симоне Индзаги считает, что Лацио вполне обоснованно претендует на чемпионский титул.

"Немного необычно находится в нашем положении, но приятно, что Лацио считают претендентом на чемпионский титул, – сказал тренер "бьянкочелести" на предматчевой пресс-конференции. – Но я считаю, что это вполне заслуженно. Теперь главное — не расслабляться, поскольку наши конкуренты очень сильны».

"Мы хорошо подготовились к матчу против Интера, и, как мне кажется, знаем, как нейтрализовать главную ударную силу соперника — Мартинеса и Лукаку. "На бумаге" Лацио уступает таким командам, как Ювентус, Интер, Рома и Милан, но все решается на футбольном поле. Я горжусь тем, чего достигла наша команда, и могу заверить, что останавливаться на достигнутом не входит в наши планы".

Матч Лацио — Интер состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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