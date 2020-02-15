Италия

Тренер Интера Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч 24-го тура чемпионата Италии против Лацио.

По мнению Антонио Конте, Лацио и Интер не являются фаворитами чемпионской гонки, но постараются сделать все, что в их силах.

"Лацио — очень серьезная сила в итальянском футболе, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – В прошлом сезоне команда выиграла Кубок Италии, в этом — Суперкубок. У Лацио есть свой почерк, свой стиль, и это заслуга Симоне Индзаги".

"Этот матч обещает быть непредсказуемым и равным. Лично я назвал бы его поединком аутсайдеров чемпионской гонки. И так считает большинство. Но это как раз на руку и Интеру, и Лацио".

Матч Лацио — Интер состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.