Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура итальянской Серии А между Аталантой из Бергамо и римской Ромой.

Украинский "джокер" главного тренера Аталанты из Бергамо Джан Пьеро Гасперини вновь не может рассчитывать на попадание в стартовый состав своей команды. Даже не смотря на точный удар, который принес победу команде Малиновского во время выездного противостояния с Фиорентиной (2:1) в прошлом туре.

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Фрелер, де Роон, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Кальдара, Чиборра, Белланова, Кастань, Пашалич, Малиновский, Тамере, Колли, Муриел.

Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Фацио, Спинаццола — Манчини, Пеллегрини — Перотти, Мхитарян, Клюйверт — Джеко.

Запасные: Фусато, Кардинали, Сантон, Жуан Жезус, Четин, Ибаньес, Коларов, Верету, Виллар, Ундер, Калинич, Перес.

Матч Аталанта — Рома начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.