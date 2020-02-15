Италия

Руслан Малиновский вышел под занавес поединка, победный исход которого для "Богемы" обеспечил точный удар Марио Пашалича (2:1).

Битва за место в лигочемпионской четверке от Италии на следующий сезон разразилась в поединке двадцать четвертого тура Серии А, который проходил в Бергамо. В гости к местной Аталанте пожаловала римская Рома для проведения второй очной дуэли между этими командами в текущем розыгрыше.

Коллектив Джан Пьеро Гасперини уверенно проходил стартовый отрезок сезона, однако серьезно просел по результатам ближе к концу прошлого года. Но даже несмотря на трудности с добычей очков, "Богема" продолжала опережать любую из команд чемпионата по количеству забитых мячей. Зимний сезон подходит к концу, Аталанте уже впору было вспоминать о предстоящей встрече в рамках Лиги чемпионов против испанской Валенсии. Однако календарь подготовил для Руслана Малиновского и компании серьезный вызов — домашний поединок против Ромы, которая не оставляла надеж подойти как можно ближе к четвертой позиции.

Впрочем, подопечным Паулу Фонсеки необходимо было разобраться с внутренними проблемами, а уже потом претендовать на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, которое, несомненно, будет являться одним из маркеров успешности работы этого тренерского штаба. Выезд в Бергамо был заранее неблагоприятным, ведь Рома не знала побед уже три тура, и явно не была готова к битве прямого конкурента.

И все же, футбол является достаточно специфическим видом спорта, который не всегда признает предписанных фаворитов. Аталанта не реализовала несколько неплохих выпадов в первой половине, за что получила мощную пощечину перед уходом на перерыв от собственного игрока. Паломино привез гол в свои ворота, не сумев остановить мяч. Джеко подкараулил ошибку соперника, после чего не стал заходить в штрафную, качественно подловив Голлини на неуверенном возвращении в "рамку".

Играть за счет одних лишь передач с флангов в центр штрафной у хозяев не было возможности, ведь Сапата крайне неудачно старался цепляться за мяч по ходу всего своего пребывания на футбольном поле. По его стопам пошел и Эдин Джеко в тот момент, когда Роме уже пришлось отыгрываться.

Да, Аталанта вновь сумела выжать максимум из полумоментов: стандарт и удачный выход на замену Марио Пашалича. В первой ситуации, угловой с правого фланга на дальнюю штангу удачно перевел Джимсити, а Паломино исправился за огрех первой половины матча. А Пашалич вышел на футбольное поле для сотворения настоящего шедевра. Удар в правый верхний угол с противоположной стороны штрафной произошел на фоне полной дезориентации защиты Ромы.

На этом — все, команда Фонсеки получила очередной удар по психологии, ответить на который не имела ни мотивации, ни возможностей. А вот для "Богемы" получилась неплохая подпитка эмоциями перед знаковым событием — первым поединком в истории клуба в плей-офф главного турнира Старого Света.

В следующем туре Аталанта из Бергамо вновь сыграет дома — против Сассуоло, а римская Рома перед своими фанатами сразится с Лечче.

Аталанта — Рома 2:1

Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 — Джеко, 45



Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Фрелер, де Роон, Госенс — Гомес (Муриэль, 86) — Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).



Рома: Пау Лопес — Бруно Перес, Смоллинг, Фасио, Спинаццола — Манчини (Верету, 68), Пеллегрини — Перотти (Вильяр, 78), Мхитарян, Клюйверт (Перес, 62) — Джеко.



Предупреждения: Госенс — Манчини, Мхитарян, Фасио, Перес.