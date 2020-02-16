Италия

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не заявлен на матч 24-го тура Серии А.

Официальный сайт Ювентуса сообщил, что Криштиану Роналду пропустит поединок против Брешии в очередном туре чемпионата Италии.

35-летний футболист не включен в заявку на игру.

Однако в состав после травмы вернулся Джорджо Кьеллини – он не играл с августа из-за разрыва крестообразной связки колена.

Заявка Ювентуса на матч против Брешии: Щесны, Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Пьянич, Рэмси, Дибала, Алекс Сандро, Данило, Матюиди, Куадрадо, Бонуччи, Игуаин, Ругани, Рабио, Бентанкур, Пинсольо, Оливьери, Уэсли, Буффон.

Матч Ювентус – Брешия состоится 16 февраля в 16:00.

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