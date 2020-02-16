Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Матч между Болоньей и Дженоа, который проходил в рамках 24-го тура итальянской Серии А, завершился разгромной победой клуба из города Генуя со счетом 0:3.

Несмотря на положительный результат, команда Давиде Николы по-прежнему находится в зоне вылета, отставая от Сампдории всего на одно очко, но сыграв на один поединок больше.

Смотрите видео голов и обзор матча Болонья — Дженоа:

Болонья — Дженоа 0:3

Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90, с пенальти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани (Домингес, 61), Данило, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини (Ольсен, 61), Сванберг (Джувара, 79), Барроу — Паласио.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен (Голданига, 46, Берами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Кришито — Санабрия, Пандев (Пинамонти, 13).

Предупреждения: Денсвил, Домингес — Анкерсен, Сумаоро, Стураро, Голданига, Кассата.

Удаления: Схутен, 34, Денсвил, 89.