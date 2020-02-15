Италия

В матче 24-го тура чемпионата Италии Болонья дома уступила Дженоа.

Болонья, играя в меньшинстве с 34-й минуты и оставшись вдевятером под занавес матча, не смогла справиться в поединке 24-го тура первенства Серии А с Дженоа.

Победу "грифонам" принесли голы, забитые в первом тайме новичком команды Сумаоро, перебравшимся в январе в Геную из Лилля, и Санабрией, а на последней минуте основного времени матча Кришито довел счет до крупного.

Дженоа по прежнему остается в зоне вылета, но сократила отставание от Сампдории, которая в воскресенье сыграет с Фиорентиной, до минимума.

Болонья — Дженоа 0:3

Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90, с пенальти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани (Домингес, 61), Данило, Денсвил — Поли, Схутен — Орсолини (Ольсен, 61), Сванберг (Джувара, 79), Барроу — Паласио.

Дженоа: Перин — Бираски, Сумаоро, Мазьелло — Анкерсен (Голданига, 46, Берами, Радованович (Кассата, 75), Стураро, Кришито — Санабрия, Пандев (Пинамонти, 13).

Предупреждения: Денсвил, Домингес — Анкерсен, Сумаоро, Стураро, Голданига, Кассата.

Удаления: Схутен, 34, Денсвил, 89.

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