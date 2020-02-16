Италия

Туринцы добыли победу благодаря голам Дибалы и Куадрадо.

Ювентус в рамках 24-го тура Серии принимал на своем поле Брешию, которая была обременена огромным количеством травм. Маурицио Сарри, стоит сказать, провел ощутимую ротацию центра поля. Кроме того, не был Роналду, а справа в обороне появился Данило. Дела гостей ухудшились уже на десятой минуте — голкипер Альфонсо получил травму и был заменен.

Ювентус владел территориальным преимуществом в начале встречи и был близок к тому, чтобы открыть счет, но самый опасный момент возник лишь на исходе получаса игры — Пауло Дибала пробивал с правой ноги в одно касание метров с семи — мяч полетел в сторону от ворот. Отличный пас Игуаина испортил партнер!

Вскоре, Брешия осталась в меньшинстве после удаления Айе, который получил вторую желтую карточку за фол около своей штрафной площади. На этом проблемы Брешии не закончились, Пауло Дибала ударом со штрафного после того самого фола послал мяч точно во вратарский угол, но Андреначчи не был готов к такому развитию событий.

Еще до перерыва голкипер Брешии несколько раз вступил в игру — наиболее запомнился удар головой от Ругани, который Андреначчи перевел в перекладину в красивом прыжке. Вторую половину команды начали активно, Брешия не боялась идти вперед, но создать момент у ворот соперника не удавалось. В середине тайма на замену вышел Пьянич, но босниец травмировался за короткий срок и уступил место на поле Матюиди.

Француз, в свою очередь, буквально сразу поучаствовал в забитом голе. Матюиди пяткой отпасовал на Куадрадо, а тот аккуратным ударом переиграл голкипера в ближнем бою. 2:0. Уж после этого Брешия вряд ли верила в то, что получится набрать очки, но останавливаться гости не собирались. Отметим возвращение Джорджо Кьеллини после серьезной травмы — защитник заменил Бонуччи.

За десять минут до конца основного времени Гонсало Игуаин забил третий гол, но его отменили из-за положения "вне игры". Брешия пыталась атаковать, но ничего достойного у них в атаке не получалось. Дибала уже в компенсированное время мог сделать счет разгромным, но удар аргентинца на себя приняла перекладина. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ювентуса, который благодаря этому вышел на первое место.

Ювентус - Брешия 2:0

Голы: Дибала, 38, Куадрадо, 75

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Кьеллини, 78), Ругани, Алекс Сандро — Рэмси (Пьянич, 66, Матюиди, 73), Бентанкур, Рабио — Куадрадо, Игуаин, Дибала

Брешия: Альфонсо (Андреначчи, 10) — Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла — Змргал (Скрабб), Дессена, Бьярнасон (Ндой, 80), Бизоли — Айе, Балотелли

Предупреждения: Бонуччи, Игуаин, Бентанкур — Айе

Удаление: Айе, 37 (повторное предупреждение)