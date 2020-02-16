Италия

Туринский коллектив без Криштиану Роналду сумел обыграть "бело-голубых".

Подопечные Маурицио Сарри воспользовались численным преимуществом и без особых сложностей одолели Брешию в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

Данная победа позволила Ювентусу выйти на первое место в лиге, однако у Интера на одну проведенную игру меньше.

Обзор матча:

Ювентус - Брешия 2:0

Голы: Дибала, 38, Куадрадо, 75

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Кьеллини, 78), Ругани, Алекс Сандро — Рэмси (Пьянич, 66, Матюиди, 73), Бентанкур, Рабио — Куадрадо, Игуаин, Дибала

Брешия: Альфонсо (Андреначчи, 10) — Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла — Змргал (Скрабб), Дессена, Бьярнасон (Ндой, 80), Бизоли — Айе, Балотелли

Предупреждения: Бонуччи, Игуаин, Бентанкур — Айе

Удаление: Айе, 37 (повторное предупреждение).