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Кальяри — Наполи 0:1
Гол: Мертенс, 66

Кальяри: Краньо — Писакане, Валукиевич (Маттьелло, 70), Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ — Перейро (Палоски, 67), Педро — Симеоне

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Хисай (Руи, 80) — Руис, Демме (Инсинье, 61), Зьелински — Кальехон (Политано, 67), Мертенс, Эльмас

Предупреждения: Жоао Педро, Валукиевич, Нандес — Зьелински