Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура итальянской Серии А между римским Лацио и миланским Интером.

Главный матч 24-го тура итальянской Серии А пройде в столице. Римский Лацио и миланский Интер устроит любой исход противостояния, кроме ничьи, которая позволит туринскому Ювентусу выйти на чистую первую позицию в чемпионской гонке.

Со стороны хозяев поля наблюдается две замены, по сравнению с победным матчем прошлого тура против Пармы (1:0). Вместо Пароло место в центре поля займет Сергей Милинкович-Савич, а в тройке центральных защитников сыграет Штефан Раду.

Антонио Конте, в свою очередь, повторил состав на дерби против Милана, за исключением вернувшегося в строй Лаутаро Мартинеса.

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Хони — Иммобиле, Кайседо.

Запасные: Прото, Гуррьери, Патрик, Баштуш, Вавро, Дж. Лукаку, Лаццари, Пароло, Катальди, А. Андерсон, Корреа, Адеканье.

Интер: Паделли — Годин, де Врей, Шкриниар — Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг — Р. Лукаку, Мартинес.

Запасные: Ханданович, Станкович, Берни, Санчес, Мозес, Раноккья, Валеро, Эриксен, Агуме, Д'Амброзио, Бираги, Бастони.

Матч Лацио — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.