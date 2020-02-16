Италия

Футболист открыл счет в центральном поединке 24-го тура Серии А.

В Риме на Стадио Олимпико проходит поединок 24-го тура Серии А, в котором Лацио принимает Интер.

На 44-й минуте отличился Эшли Янг и открыл счет. Для англичанина данный поединок является пятым в футболке "нерадзурри". Забитый гол — дебютный за новую команду.

В дебютном матче против Кальяри (1:1), 26 января, Янг отличился результативной передачей.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лацио — Интер.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.