Италия

Менеджер Интера философски подошел к неудачному поединку.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своим мнением о поединке, в котором его команда проиграла на выезде Лацио (1:2).

"Я думаю, что это был хороший матч в нашем исполнении. Не нравится мне только результат, и то, как мы пропустили двf гола, подарив их Лацио".

"Мы не были безупречны, но неизбежно в подобных больших играх детали становятся решающими, а погрешность становится меньше. Это часть процесса. Наивно полагать, что игроки Интера могут чувствовать себя расслабленно".

"Мы были слишком мягки в эпизодах с пропущенными голами. В этом сезоне у нас были подобные ситуации, когда мы лидировали итеряли очки, например, против Барселоны и Боруссии в Лиге чемпионов. Как я уже сказал, это часть процесса, и мы должны пройти черезэто, чтобы мы могли научится справляться с любой ситуацией правильно", — сказал Конте Sky Italia.

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