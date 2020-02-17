Италия

В важном поединке с точки зрения турнирной таблицы сильнее оказались именно хозяева.

В 24-м туре Серии А между собой встречались Лацио и Интер. Подопечные Антонио Конте вышли вперед, но не сумели удержать преимущество. Лацио отыгрался и вырвал победу усилиями Иммобиле и Милинковича-Савича.

В следующем туре римский Лацио сыграет в гостях у Дженоа, а миланскому Интеру предстоит на Джузеппе Меацца принять другую команду из Генуи — Сампдорию.

Обзор матча:

Лацио — Интер 2:1

Голы: Иммобиле, 50 (пен.), Милинкович-Савич, 69— Янг, 44



Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 80), Луис Альберто, Хони (Лаццари, 63) — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).



Интер: Паделли — Годин (Санчес, 86), де Врей, Шкриниар — Кандрева (Мозес, 77), Весино, Брозович (Эриксен, 77), Барелла, Янг — Р. Лукаку, Мартинес.



Предупреждения: Лейва, Фелипе, Лаццари — де Врей, Годин.