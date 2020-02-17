Анчелотти: Уйти из Наполи — верное решение

Италия

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти — об уходе из неаполитанского клуба.

Итальянский специалист покинул Наполи в декабре, а спустя порядка двух недель подписал соглашение с "ирисками".

"Решение об уходе из Наполи было принято по обоюдному согласию. Это было верное решение. Мне лучше, Наполи лучше. Не хочу об этом больше говорить".

"Я получил отличный опыт. Город все еще на месте и ждет, когда я отправлюсь туда в отпуск", — приводит слова Карло Анчелотти Football Italia.

Напомним, что Анчелотти возглавлял Наполи с 2018 и по 2019 год.