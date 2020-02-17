Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура Серии А между Миланом и Торино.

Редко попадающий в основной состав Милана бразилец Лукас Пакета сыграет в матче с Торино с первых минут ввиду повреждения основного атакующего полузащитника команды Хакана Чалханоглу.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Салемакерс, Мусаккьо, Лаксальт, Бонавентура, Брешианини, Габбья, Мальдини, Леау

Торино: Сиригу — Льянко, Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди — Эдера, Беренгер — Белотти

Запасные: Розати, Уйкани, Синго, Айна, Джиджи, Адопо, Базелли, Мейте, Дзадза, Милико

Матч Милан — Торино начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.