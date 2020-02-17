Италия

Гол Анте Ребича принес "россонери" победу над Торино и приблизил Милан к зоне еврокубков (1:0).

В заключительном матче 24-го тура Серии А Милан принимал Торино. Команда Стефано Пьоли в последнее время демонстрирует содержательную игру, а вот у "быков" затянувшийся кризис, так что хозяева выглядели явным фаворитом поединке. "Россонери" не могли рассчитывать на услуги разыгравшегося Хакана Чалханоглу из-за травмы, поэтому его место на поле занял Лукас Пакета, который был бледной тенью турка. На первый план выходили другие игроки, которые пытались обеспечить хозяевам быстрый гол. В одном из эпизодов мяч едва не залетел в ворота после удара Ибрагимовича с рикошетом от защитника, но все же разминулся с их створом.

Подопечные Пьоли заработали немало угловых в начале встречи, однако их подачи не принесли команде никакой пользы. Миланцы также пытались создавать опасные моменты с игры, но и в этом компоненте они сталкивались с определенными трудностями. Гости на некоторое время перехватили инициативу, что заставило "дьяволов" проснуться, в связи с чем пошли опасные моменты. Сперва забивать мог Пакета, который прицельно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но Сиригу не без труда справился с его ударом. А через несколько минут Милан открыл счет – Кастильехо вырвался на оперативное пространство и прострелил на Ребича, а Анте послал мяч в угол ворот – 1:0.

После забитого гола хозяева продолжили владеть мячом, рассчитывая развить собственный успех. Из выгодной позиции пробивал Ибрагимович, но его удар был накрыт защитником. "Россонери" редко отдавали мяч во владение сопернику, но тут довольно робко шел вперед, не оказывая абсолютно никакого давления на ворота Доннаруммы. Больше ничего не создали у владений Сиригу и хозяева. Таким образом, команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе подопечных Пьоли.

"Дьяволы" активно начали и вторую половину встречи, надеясь забить быстрый гол. Они дважды были к этому очень близки, но не использовали свои шансы. Ибрагимович и Кастильехо промахнулись из позиций, из которых было проще забить, чем пробить мимо ворот. Буквально сразу же после этого "быки" перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Там они провели несколько добротных атак, но до реальной угрозы воротам Доннаруммы дело не доходило.

Затем игра на некоторое время успокоилась, после чего гости с новыми силами пошли в атаку, но вместо остроты у чужих ворот они часто получали опасные контратаки на свои. Хозяева несколько раз могли использовать разрывы между линиями, но постоянно прощали туринцев, не доводя свои выпады до логического завершения. До окончания встречи подопечные Пьоли, в целом, контролировали ход игры, позволяя сопернику владеть мячом. но не позволяя ему рассчитывать на спасение.

"Россонери" были не против забить второй гол и заблаговременно закрыть матч, однако сделать это им не удалось. Как итог, миланцы одержали минимальную победу, которая позволила им подняться на несколько позиций в турнирной таблицы. Теперь они набрали столько же очков, сколько и Верона с Пармой, но уступают им по дополнительным показателям.

В 25-м туре Милан сыграет с Фиорентиной, а Торино сразится с Пармой.

Милан - Торино 1:0

Гол: Ребич, 25

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер (Габбья, 44), Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Пакета (Бонавентура, 69), Ребич (Леау, 88) — Ибрагимович

Торино: Сиригу — Льянко (Айна, 85), Нкулу, Бремер — Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди — Эдера (Дзадза, 65), Беренгер (Милико, 85) — Белотти

Предупреждения: Беннасер, Кастильехо, Габбья — Эдера, Ринкон, Ансальди