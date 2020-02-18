Ювентус следит за Ферраном Торресом

Италия

Скауты "старой синьоры" посетят матч Аталанта — Валенсия.

Вингер Валенсии Ферран Торрес привлек к себе внимание туринского Ювентуса. Об этом сообщает Golsmedia.

"Старая синьора" уже официально обратилась к агенту игрока, сообщив о своей заинтересованности в футболисте. Также известно, что скауты туринцев посетят матч Лиги чемпионов на Сан-Сиро, в котором Валенсия Торреса встретится с Аталантой.

Контракт 19-летнего испанца с "летучими мышами" рассчитан до лета 2021 года. По оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 млн евро.

В текущем сезоне Торрес провел 31 матч за "оранжевых" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 ассистами.